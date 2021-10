Lo Spezia è in emergenza, ma Thiago Motta lascia a casa Manaj per scelta tecnica

L'attaccante ex Inter e Barcellona non è stato convocato dall'allenatore bianconero nonostante l'emergenza in organico.

Finora solo 5 presenze per un totale di 170 minuti per Rey Manaj con la maglia dello Spezia: esistono inizi di stagione migliori. Eppure, nonostante l'emergenza in organico del gruppo di Thiago Motta, l'ex Inter e Barcellona non riesce a emergere.

Ed è un problema, visto che attualmente i bianconeri hanno bisogno di personalità forti e giocatori che si mettono a disposizione: basti pensare a Emmanuel Gyasi, schierato terzino contro la Salernitana.

Thiago Motta in vista della partita contro la Sampdoria dovrà rinunciare pure a Sher, per una frattura del polso, oltre ad altri 10 giocatori indisponibili. In totale 11.

Eppure, nonostante i convocati per la sfida di Genova siano solamente 18, l'allenatore bianconero ha deciso di lasciare a casa Rey Manaj per scelta tecnica.

Un'esclusione destinata a far rumore, se si pensa al passato dell'attaccante, tra luci e ombre e tantissime aspettative e soprattutto se si pensa alla convocazione di alcuni giovanissimi, tra cui Deloriè.

Continua, insomma, la sua carriera all'insegna degli alti e bassi e alla ricerca di una svolta: le premesse, dopo il suo trasferimento allo Spezia, facevano sperare proprio in un riscatto sportivo. Per adesso delude.