Spezia-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scontro salvezza tra Spezia e Salernitana all'8ª giornata di Serie A: tutte le info sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SPEZIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Salernitana

Spezia-Salernitana Data: 16 ottobre 2021

16 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L8ª giornata di Serie A comincia con Spezia-Salernitana, sfida delicata per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Entrambe le squadre sono infatti in zona retrocessione e hanno bisogno di una vittoria per dare una svolta alla propria stagione.

Lo Spezia non è riuscito a dare continuità all'importante successo sul campo del Venezia. Nelle 3 gare successive, infatti, i liguri hanno perso - pur senza sfigurare - contro Juventus e Milan e soprattutto hanno rimediato un pesante k.o. per 4-0 sul campo del Verona.

La Salernitana è in lieve ripresa, dopo un inizio di campionato disastroso. I granata infatti hanno conquistato 4 punti nelle ultime 3 partite, frutto del pareggio per 2-2 in casa con il Verona e del successo per 1-0 - sempre tra le mura amiche - contro il Genoa.

L'ultimo precedente tra le due squadre in terra ligure risale alla 19ª giornata della Serie B 2019/20. Era il 29 dicembre 2019 e gli aquilotti s'imposero sui granata per 2-1 grazie ai goal di Ragusa e Gyasi.

Nel proseguo dell'articolo troverete tutto ciò che è importante sapere su Spezia-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-SALERNITANA

La sfida tra Spezia e Salernitana è in programma per sabato 16 ottobre 2021, allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

Il confronto tra liguri e campani verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. Coloro che possiedono una moderna smart tv, potranno accedere all'app e godersi la partita senza il bisogno di ulteriori supporti. Per i possessori di televisori non di ultima generazione, invece, sarà necessario collegarli ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

All'interno del palinsesto di DAZN la telecronaca di Spezia-Salernitana sarà affidata a Riccardo Mancini, con Fabio Bazzani al commento tecnico.

Oltre alla diretta televisiva, c'è la possibilità di vedere il match anche in streaming. Attraverso il proprio computer basterà accedere al sito di DAZN e selezionare l'evento desiderato, mentre tramite smartphone e tablet bisognerà scaricare l'apposita applicazione.

Dopo il fischio finale, gli highlights e la partita integrale saranno messi a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

Naturalmente non mancherà la copertura di Spezia-Salernitana anche qui su Goal, attraverso la consueta diretta testuale. basterà collegarsi al sito e potrete seguire tutto ciò che riguarderà il match, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale del direttore di gara.

Thiago Motta deve fare a meno dello squalificato Bastoni, oltre che di altri giocatori out per infortunio come Amian, Bourabia, Colley, Erlic e Maggiore. Nel suo 4-2-3-1 spazio a Provedel tra i pali, con Nikolaou e Ferrer sulle corsie esterne della difesa. In mezzo spazio a Hristov e Kiwior, il cui esordio in Serie A potrebbe essere rimandato per una botta ricevuta in una partita con la Nazionale polacca. Nguiamba-Kovalenko sarà la coppia di centrocampo, con Antiste, Verde e Gyasi alle spalle di Nzola.

Qualche assenza anche per Castori, che potrebbe non poter contare su Ribery, Bogdan e Gondo. Tutti e tre, infatti, si sono fatti male in uno degli ultimi allenamenti. Nel caso in cui ci fosse questo triplo forfait, la formazione, schierata con il 4-3-1-2, dovrebbe prevedere Gyomber, Strandberg, Gagliolo e Ranieri come linea difensiva davanti a Belec. Di Tacchio giocherà in mediana coadiuvato da Schiavone e Mamadou Coulibaly (problemi anche per Obi), mentre Kastanos giostrerà sulla trequarti alle spalle di un tandem formato da Simy e Bonazzoli.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Nikolaou, Hristov, Kiwior, Ferrer; Nguiamba, Kovalenko; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, M. Coulibaly; Kastanos; Simy, Bonazzoli.