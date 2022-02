Spezia-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA- ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Spezia-Roma

• Data: domenica 27 febbraio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Tre pareggi di fila non hanno permesso alla Roma di potersi avvicinare sensibilmente alle zone interessanti di classifica per un posto in Champions League. I giallorossi sono ospiti dello Spezia nella 27esima di campionato per cercare di tornare alla vittoria.

Davanti a loro troveranno una squadra reduce dalla sconfitta con enormi rammarichi arrivata nel monday night in casa del Bologna. La situazione di classifica dello Spezia vede i bianconeri a +4 punti sulla zona retrocessione, ma più passano le giornate più ogni punto perso può risultare fatale ai fini della lotta alla salvezza.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-ROMA

La sfida tra Spezia e Roma si disputerà domenica 27 febbraio allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Calcio d'inizio intorno alle ore 18.

DOVE VEDERE SPEZIA-ROMA IN TV

La gara tra le due formazioni verrà trasmessa in esclusiva di DAZN. Per vederla bisognerà dunque collegarsi all'app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

SPEZIA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Spezia-Roma, essendo esclusiva DAZN, si potrà seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN collegandosi da pc al sito ufficiale della piattaforma oppure scaricarndo l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Edoardo Testoni curerà telecronaca della partita, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ROMA

Nessun problema di formazione per Thiago Motta, con l'unica eccezione rappresentata da Manaj assente per via del cartellino giallo rimediato contro il Bologna. I bianconeri puntano sul 4-2-3-1, piazzando Provedel tra i pali dietro a Ferrer, Erlic, Nikolaou e Reca. A centrocampo Kiwior e Sala agiscono in mediana, mentre nella parte più vicina alla trequarti campo vanno Gyasi, Maggiore e Verde. Nzola unica punta.

Mourinho recupera qualche pezzo, ma la situazione è da valutare per alcuni giocatori. Di sicuro rientra Mancini dopo il turno di squalifica, mentre da capire ancora la situazione di Zaniolo, Shomurodov e Mhkytarian. In caso non dovesse farcela nessuno dei primi due, in avanti insieme ad Abraham ci sarà di nuovo Afena-Gyan. Sergio Oliveira verso la panchina.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Nzola.

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdrop, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Maitland-Niles, Pellegrini; Afena Gyan, Abraham.