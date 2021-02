Spezia-Parma, le formazioni ufficiali: Nzola fuori, gioca Saponara

Le formazioni ufficiali di Spezia-Parma: Nzola fuori, gioca Agudelo con Saponara e Gyasi. Tante assenze per D'Aversa, spazio a Mihaila.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-PARMA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Brunetta, Mihaila.

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza tra Spezia e Parma. I padroni di casa al momento sono in realtà fuori dalla zona calda, mentre i gialloblù occupano il penultimo posto in classifica e non vincono da quattordici partite.

Italiano recupera Nzola, che però partirà dalla panchina. Il tecnico conferma il tridente leggero composto da Gyasi, Agudelo e Saponara. Maggiore, Ricci ed Estevez a centrocampo.

Tante assenze per D'Aversa che nel riscaldamento perde pure Cornelius, in attacco tocca a Brunetta con Karamoh e Mihaila. Conti e Pezzella sono i due terzini, Gagliolo al centro della difesa.