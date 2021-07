Lo Spezia ha scelto il nuovo allenatore: panchina a Thiago Motta

La formazione ligure ha designato l'erede di Vincenzo Italiano: sarà Thiago Motta a guidare i bianconeri nel prossimo campionato di Serie A.

Lo Spezia, dopo aver perso Vincenzo Italiano passato alla Fiorentina, ha definito la questione allenatore per la prossima stagione: sarà Thiago Motta a guidare i liguri nel campionato di Serie A edizione 2021-2022.

Come riportato da 'Sky Sport', l'ex calciatore di Genoa e Inter si appresta ad iniziare la sua seconda avventura da allenatore dopo la brevissima parentesi di nove partite vissuta alla guida del 'Grifone' tra ottobre e dicembre del 2019, prima di essere sollevato dall'incarico dopo aver incassato ben cinque sconfitte e una sola vittoria.

In precedenza aveva mosso i primi passi come guida tecnica dell'Under 18 del PSG prima di rispondere alla chiamata del suo ex presidente Enrico Preziosi.

Ad attenderlo, ora, c'è una nuova sfida. Ad offrirgli la chance per emergere è dunque lo Spezia che si affida all'ex calciatore brasiliano - poi naturalizzato italiano - per centrale la missione salvezza, obiettivo dichiarato e raggiunto durante lo scorso campionato.

L'accordo tra le parti è di fatto raggiunto e gli ultimi dettagli dovrebbero essere ultimati nella giornata di domani, destinata a conferire i crismi dell'ufficialità all'operazione.