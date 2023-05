ANSA - Confronto Milan-tifosi a La Spezia: indagine della Procura Federale

La Procura Federale indaga sul confronto tra i calciatori del Milan e i supporter rossoneri dopo il ko della squadra al Picco contro lo Spezia.

Confronto con i tifosi. Dopo il ko del Milan allo stadio Picco di La Spezia, i supporter rossoneri hanno chiamato sotto al settore i calciatori di Pioli.

Un gesto che arriva a pochi giorni dalla sfida di ritorno delle semifinali di Champions League, ovvero il Derby contro l'Inter.

L'episodio non è però piaciuto alla Procura Federale, che come riferisce l'Ansa ora si sta muovendo per valutare le irregolarità.

Come riferisce l'agenzia stampa, nel Codice di Giustizia Sportiva vi è una norma che vieta le “gogne pubbliche” a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie.

L'episodio verrà quindi valutato dalla Procura, che qualora riscontrasse delle irregolarità potrebbe decidere di intervenire con dei provvedimenti.

Domenica mattina intanto la Curva Sud si è presentata davanti ai cancelli di Milanello intonando cori di incoraggiamento in vista del derby di martedì sera. Gli ultras sono stati accolti dalla squadra, uscita dal centro sportivo insieme al tecnico Pioli, Paolo Maldini e Frederic Massara.