Spezia in emergenza totale contro il Napoli: nove indisponibili

Spezia falcidiato dalle assenze in vista del match col Napoli: non ci saranno Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala e Moutinho.

Un esame ad alto coefficiente di difficoltà, da affrontare in una situazione di massima emergenza. Non si prospetta una domenica facile per lo Spezia, impegnato allo Stadio 'Picco' contro il Napoli, sin qui dominatore del campionato di Serie A.

La squadra di Luca Gotti, infatti, si presenta all'appuntamento letteralmente decimata dalle assenze. Tra squalificati e infortunati, il tecnico dei liguri sarà costretto a rinunciare a ben nove calciatori che non verranno nemmeno convocati per il match.

" Non abbiamo nove giocatori, Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Moutinho. Una mancanza. Una o due mancanze le sopperisci, nove sono tante", ha confermato l'allenatore in conferenza stampa.

Tra questi, l'unico a non essere fermo ai box a causa di problemi fisici è Gyasi che contro la capoclassifica sconterà un turno di squalifiche.

Problemi, evidentemente non ancora risolti, per tutti gli altri. Alla lista, nelle ultime ore si è aggiunto anche Holm, da tempo alle prese con la pubalgia e ora costretto a fermarsi.

Una situazione davvero delicata, con Gotti chiamato ad affrontare la squadra di Spalletti con pochissime soluzioni a disposizione e con una gamma di scelte pressoché obbligate.

Tra le note positive, invece, ci sarà la prima chiamata per Shomurodov, pronto a debuttare dal primo minuto con la sua nuova maglia.