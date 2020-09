Spezia, in attacco piace Iturbe: c'è il "sì" del giocatore

Juan Manuel Iturbe potrebbe giocare nuovamente in Serie A. La squadra ligure ha infatti incassato il "sì" del giocatore; trattativa in corso.

Lo non vuole recitare il ruolo della comparsa o della vittima sacrificale nella prossima . La squadra allenata da Vincenzo Italiano, che si appresta a farsi conoscere anche nel massimo palcoscenico, è pronta a stupire.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un colpo di calciomercato in canna pronto per lo Spezia: la squadra ligure ha avviato infatti i contatti con Juan Manuel Iturbe. L'ex giocatore di e ha già detto "sì" allo Spezia.

Adesso si tratta dal punto di vista economico. Il giocatore non è svincolato, anche se a quanto pare liberarsi dall'UNAM Pumas non sarebbe un problema, visto che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Già a gennaio scorso Iturbe fu molto vicino al ritorno in , prima che saltò la trattativa con il . Sarebbe la quarta esperienza in carriera in una squadra di Serie A, dopo Verona, Roma e .