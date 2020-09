Altro colpo dello Spezia: Agoumé in prestito dall'Inter, è ufficiale

Dopo Pobega e Deiola, i liguri si assicurano anche il centrocampista dell'Inter in prestito per un anno.

Pobega, Deiola, Agudelo, Estevez e ora anche Lucien Agoumé. Lo per la ridisegna il centrocampo: in Liguria arriva anche il centrocampista francese dell' .

Come confermato dal club ligure in un comunicato ufficiale, il classe 2002 si è trasferito a titolo temporaneo nella formazione di Vincenzo Italiano, alla prima stagione nel massimo campionato.

Agoumé è arrivato all'Inter un anno fa e non ha mai trovato grande spazio in prima squadra: soltanto tre presenze per l'ex Sochaux, che ha trovato maggior spazio in Youth League.

L'arrivo di Vidal e il rientro di Sensi rischiavano di togliergli ancora di più il già poco spazio rimasto. Così il 18enne nativo di Yaoundé ha scelto un'esperienza in prestito. Il suo futuro è in Liguria.