Spartak Mosca-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPARTAK MOSCA-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Spartak Mosca-Napoli

• Data: mercoledì 24 settembre 2021

• Orario: 16:30

• Canale TV: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (253 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Obiettivo qualificazione. Napoli chiamato a tenersi stretto il primo posto del Gruppo C nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League, in cui gli uomini di Luciano Spalletti affrontano lo Spartak Mosca.

Gli azzurri, dopo un avvio col freno a mano tirato (pari in rimonta a Leicester e ko interno proprio con i russi) hanno trovato due vittorie consecutive nel doppio confronto col Legia Varsavia che ha proiettato il Napoli in testa al girone.

Lo Spartak invece è ultimo a quota 4 punti, frutto di 2 sconfitte, del pareggio di Leicester nel debutto stagionale e - come detto - del blitz compiuto al 'Maradona' in casa del Napoli.

La classifica del Gruppo C di Europa League, alla vigilia della quinta a giornata della fase a gironi, recita: Napoli 7, Legia 6, Leicester 5 e Spartak Mosca 4.

Tutto su Spartak-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO SPARTAK MOSCA-NAPOLI

La partita tra Spartak Mosca e Napoli si gioca mercoledì 24 settembre alla 'Otkrytie Arena' di Mosca, in Russia: calcio d'inizio previsto alle ore 16:30.

Data e orari inconsueti per un match di Europa League, dovuti ad un calendario che prevede Lokomotiv-Lazio di giovedì e che impedisce - per ragioni di ordine pubblico secondo le regole imposte dall'UEFA - che due squadre della stessa città giochino una partita europea nel medesimo giorno. Ecco perchè Spartak-Napoli si gioca di mercoledì pomeriggio e non il giovedì.

DOVE VEDERE SPARTAK MOSCA-NAPOLI IN TV

Spartak Mosca-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali su cui poter guardare la partita saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

SPARTAK-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Il match di Europa League tra lo Spartak e il Napoli sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN: per chi è abbonato occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console Playstation 4, PS 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o utilizzando i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Inoltre, per guardare la partita dal PC sarà possibile collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento.

Spartak Mosca-Napoli in streaming verrà trasmessa anche su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati accessibile scaricando l'app su computer, telefoni cellulari e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Spartak Mosca-Napoli affidata a Stefano Borghi, mentre Sky non ha ancora reso noti i nomi dei telecronisti della partita.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal, attraverso la nostra diretta testuale, potrete restare aggiornati e seguire Spartak-Napoli di Europa League: prepartita, formazioni ufficiali e racconto delle fasi principali.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA-NAPOLI

Nel Napoli tra i pali spazio a Meret, difesa e centrocampo potrebbero essere confermati in blocco (Mario Rui rientra dopo i 2 turni di squalifica), mentre in attacco Elmas e Mertens scaldano i motori dopo l'ottimo ingresso di San Siro per rilevare Lozano e Osimhen (reduce dal colpo al volto rimediato contro l'Inter).

Sobolev guida l'attacco dello Spartak, nel quale spiccano la presenza di Quincy Promes - alle prese con problemi extracalcio - del gioiellino Ignatov e dell'ex Chelsea ed Inter Victor Moses.

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. All. Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. All. Spalletti.