Spareggio Brindisi-Cavese, è ufficiale: si gioca a Vibo Valentia

Dopo il no di Matera, lo stadio 'Luigi Razza' di Vibo Valentia diventa la sede ufficiale dello spareggio promozione tra Brindisi e Cavese.

Uno spareggio che si era tinto di giallo. Brindisi e Cavese, le due regine del girone H di Serie D, non sapevano ancora in che stadio contendersi la promozione in C.

Incredibile ma vero, perchè se in un primo momento Matera sembrava la sede prescelta dove far disputare la partita tra le squadre che hanno concluso appaiate in vetta il campionato regolare, a frenare tutto è stato il sindaco della città lucana Domenico Bennardi.

"L'amministrazione comunale non ha mai dato il via libera ad ospitare lo spareggio per la Serie C tra Brindisi e Cavese allo stadio XXI Settembre Franco Salerno - si legge nella nota - In ogni caso non è vero che io, in qualità di sindaco, ho autorizzato la disputa di questa partita nella città dei Sassi, né ritengo opportuno concedere lo stadio comunale di Matera, collocato al centro di un rione storico molto densamente abitato".

Un clamoroso colpo di scena rispetto a quanto delineatosi nella giornata di ieri, col 'XXI Settembre Franco Salerno' che pareva pronto ad accogliere l'attesissima sfida tra Brindisi e Cavese. Invece, le parole di Bennardi avevano fatto nascere l'interrogativo sull'impianto in cui far andare in scena il match.

Enigma risolto nella giornata di giovedì, con lo stadio 'Luigi Razza' di Vibo Valentia sede ufficiale della sfida.

"Per l'incontro di calcio, valido come spareggio di Serie D Cavese-Brindisi del 14 maggio 2023, caratterizzato da profili di criticità - si legge nel comunicato ufficiale della Questura di Vibo - il Questore di Vibo Valentia, a seguito di una riunione tecnica cui dovranno partecipare la Lega Nazionale Dilettanti, quale organizzatore dell'evento ed entrambe le società sportive, vorrà valutare la fattibilità delle seguenti misure organizzative, da adottare a cura delle stesse:

-vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio sino alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara, nel limite individuato dall'autorità di PS;

-vendita dei tagliandi sotto la responsabilità della Lega Nazionale Dilettanti in ricevitorie individuate d'intesa con le Questure interessate, previa esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità;

-trasmissione, a cura della Lega Nazionale Dilettanti, dell'elenco degli acquirenti alla Questura di Vibo Valentia, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10:00 del giorno della gara;

-eventuale impiego in tutti i settori dello stadio di volontari con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward);

-adeguata comunicazione ai tifosi delle società sportive interessate".

Uno spareggio, quello tra pugliesi e campani, resosi necessario alla luce della rimonta super compiuta dal Brindisi in classifica culminata nella vittoria per 1-0 nello scontro diretto del 30 aprile, che ha annullato l'enorme vantaggio accumulato dai metelliani in stagione e portato le due compagini a giocarsi l'approdo in Serie C domenica in gara secca. Dove? A Vibo Valentia. Il dado è tratto.