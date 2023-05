Spareggio Brindisi-Cavese, dove si gioca? Manca lo stadio: Matera dice no

Matera sembrava la sede designata per lo spareggio promozione Brindisi-Cavese, ma il sindaco smentisce: "Non ho dato l'ok".

Uno spareggio che si tinge di giallo. Brindisi e Cavese, le due regine del girone H di Serie D, non sanno ancora in che stadio si contenderanno la promozione in C.

Incredibile ma vero, perchè se in un primo momento Matera sembrava la sede prescelta dove far disputare la partita tra le squadre che hanno concluso appaiate in vetta il campionato regolare, a frenare tutto è il sindaco della città lucana Domenico Bennardi.

"L'amministrazione comunale non ha mai dato il via libera ad ospitare lo spareggio per la Serie C tra Brindisi e Cavese allo stadio XXI Settembre Franco Salerno - si legge nella nota - In ogni caso non è vero che io, in qualità di sindaco, ho autorizzato la disputa di questa partita nella città dei Sassi, né ritengo opportuno concedere lo stadio comunale di Matera, collocato al centro di un rione storico molto densamente abitato".

Un clamoroso colpo di scena rispetto a quanto delineatosi nella giornata di ieri, col 'XXI Settembre Franco Salerno' che pareva pronto ad accogliere l'attesissima sfida tra Brindisi e Cavese. Invece, dopo le parole di Bennardi, ecco nascere l'interrogativo sull'impianto in cui far andare in scena il match.

Uno spareggio, quello tra pugliesi e campani, resosi necessario alla luce della rimonta super compiuta dal Brindisi in classifica culminata nella vittoria per 1-0 nello scontro diretto del 30 aprile, che ha annullato l'enorme vantaggio accumulato dai metelliani in stagione e portato le due compagini a giocarsi l'approdo in Serie C domenica in gara secca. Dove? Al momento, non è ancora dato saperlo.