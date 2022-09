Spalletti si gode il Napoli: "Atteggiamento e reazione hanno fatto la differenza"

Luciano Spalletti sorride per la vittoria sui Rangers e ribadisce: "Queste serate sono la conseguenza di quanto fatto l'anno scorso".

Il Napoli non sbaglia nemmeno a Glasgow. Tris ai Rangers e primo posto nel girone di Champions, a certificare un avvio di stagione sprint sia in campionato che in Europa.

Luciano Spalletti, a 'Mediaset', ha parlato dopo il match di Ibrox.

"Si sta molto tranquilli, si tiene il cervello acceso senza andare in escandescenze e si fanno i complimenti a questi calciatori che hanno fatto una bellissima partita".

"Loro da 12 anni non giocavano la Champions, c'era da temerli, invece abbiamo usato le nostre armi e giocato. Loro l'hanno resa difficile per questa fisicità continua, ma non abbiamo mai perso il bandolo avendo ben chiaro dove volevamo portare la gara nonostante nel primo tempo non abbiamo usato bene la qualità sulla trequarti".

Spalletti, poi, dà nuovamente risalto al lavoro svolto la passata stagione.

"Abbiamo fatto un gande campionato, queste serate sono una conseguenza dell'anno scorso. Perchè non l'ha vinto con Ancelotti il campionato il Napoli? Far apparire 'normale' un campionato con 18-19 punti in più di Roma e Juve...".

Tornando alla sfida vinta in Scozia, il tecnico toscano elogia ulteriormente i suoi.

"La reazione avuta dopo il doppio rigore sbagliato è stata importantissima, vedevano la possibilità di portare in fondo la gara. Ad esempio vedere Politano andare a battere con quella qualità... E Zielinski secondo me è stato il migliore in campo, anche per il fatto di volersi ripresentare dal dischetto. I rigori si sbagliano pure".

"L'atteggiamento della squadra diventa fondamentale e fa la differenza, siamo contenti".