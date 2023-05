Spalletti tra le righe: "Osimhen avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare"

Spalletti sibillino dopo Bologna-Napoli su Victor Osimhen: "E' fortissimo, avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare".

A 90 minuti dalla fine della stagione, i punti interrogativi su ciò che sarà del blocco tricolore del Napoli aumentano. Se Luciano Spalletti sembra destinato a salutare gli azzurri con lo Scudetto sul petto e - dopo il nuovo tattoo - sul braccio, i dubbi riguardano anche il futuro di Victor Osimhen.

Per l'ennesima volta protagonista con una doppietta, che non è valsa però il successo al 'Dall'Ara' per merito di un Bologna capace di rimontare due goal ai partenopei, a soffermarsi sul nigeriano - seppur in maniera sibillina - è stato proprio Spalletti a 'DAZN' nel post-partita.

Il tecnico di Certaldo, interpellato nello specifico sul bottino monstre di Osimhen in campionato (25 reti, che invece diventano ben 30 considerando tutte le competizioni), ha parlato così del suo bomber.

"Lui è bravo a campo aperto, dentro l'area, a pressare, ha questa ferocia. E' un calciatore fortissimo. Avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare e soprattutto è un bravo ragazzo, vuole bene ai compagni e sta dentro alla squadra con i criteri del calciatore forte che risolve le situazioni. Ha ancora molte cose da imparare, lui lo sa, poi diventerà ancora di più un top player".

Dichiarazioni che aprono scenari sulla permanenza o meno di Osimhen a Napoli, rappresentando un ulteriore spunto di riflessione nell'ottica del potenziale restyling in panchina e dietro alla scrivania qualora gli addii di Spalletti e Giuntoli venissero confermati.

E Osimhen? Victor, così come Kim, è tra i trascinatori azzurri nell'annata del terzo Scudetto a risultare maggiormente in bilico grazie ad un rendimento super che ha aumentato le pretendenti sul mercato. Adesso la frase dell'allenatore, che di certo non aiuta a dirarare le nubi. Anzi.