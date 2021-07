Spalletti si presenta: "Il Napoli è forte, voglio vedere quanto lo sa"

Dopo un anno e mezzo di era Gattuso che ha portato in dote una Coppa Italia, il Napoli riparte da una nuova guida tecnica: Luciano Spalletti è il prescelto per inaugurare un percorso che avrà come obiettivo l'immediato ritorno in Champions League, sfumato all'ultima giornata dello scorso campionato.

Il tecnico di Certaldo, reduce da due anni sabbatici, è stato presentato ai tifosi azzurri in conferenza stampa

"Il Napoli è una squadra forte e voglio entrare fino in fondo per vedere quanto ne è consapevole, altrimenti non completa il tuo comportamento".

"Napoli completa un po' un ciclo: ho allenato a Roma, a San Pietroburgo, a Milano e ora allenerò qui. Sono orgoglioso di venirci perchè siederò sulla panchina del campo dove ha giocato Maradona: è una città in cui calcio e miracoli sono un po' la stessa cosa".

"Ai tifosi quello che gli dai te lo rendono con gli interessi, è un progetto importante allenare il Napoli. Mi piace lo slogan 'sarò con te', dobbiamo meritare di vestire questa maglia. Questa è una squadra della città, sono quasi tutti tifosi del Napoli e dobbiamo restituire questo amore in campo".

"Insigne? Gli ho parlato, mi farebbe piacere che compiere questo percorso con lui al mio fianco. Complimenti a lui e Di Lorenzo: Giovanni è un giocatore completo".

"Io e la mia squadra vorremmo essere ricordati dalla città come delle persone importanti".

"Il presidente ha toccato i tasti giusti, deve mettere a posto i conti e puntare alla Champions. La prima caratteristica è di avere calciatori forti per entrare nelle 4 perchè ci sono grandi squadre, ma è chiaro che sarà la mia ambizione ed ossessione. E' venuto fuori che io terrei tutti quelli a disposizione e sarei contento così, ed era un tentativo anche per fare i complimenti a chi ha creato la squadra che è forte, poi sappiamo che per contratti in scadenza e Covid e altre questioni il prossimo Napoli qualche conseguenza e sarà differente dai precedenti, ma siamo qui per costruirne un altro altrettanto forte".

"Mi piacerebbe una squadra sfacciata, di 'scugnizzi' che credono nel proprio talento e lo mettano in pratica su ogni campo contro qualsiasi avversari".

"All'Europa League tengo molto, così come a campionato, Coppa Italia, amichevoli... Ogni allenamento mette un premio giornaliero che è piccolo, ma se ti alleni bene per 7 giorni la partita la giochi meglio. Si parte da lì".

"Totti? Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, ma aveva i contenuti per farla anche su di lui, mi dispiace che non abbia avuto grande successo e sia stata criticato e se me lo dicevano prima io un paio di scene per fargli fare il pieno le facevo... Ora c'è una importante, il Napoli ed i suoi calciatori".

"Gattuso è una persona che ci mette sentimento, ogni volta che ho giocato contro di lui ho visto che sa fare il suo mestiere. Su ciò che può essere successo non lo so, è mancato il risultato, ma per arrivarci ne hanno vinte molte. Hanno pedalato forte e fatto grandi cose nel ritorno".

"Se ho fatto i complimenti ad Emerson Palmieri? Non posso rispondere, ma può essere anche che sia avvenuto...".