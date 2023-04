Spalletti mantiene la calma: "Quest'ultimo chilometro è il più faticoso"

Luciano Spalletti non perde il sorriso dopo il pareggio beffa del suo Napoli maturato al 'Maradona' contro la Salernitana.

Un 1-1, targato dalle reti di Olivera e Dia, che rimanda di qualche giorno la festa per il terzo Scudetto della storia napoletana.

In conferenza il tecnico di Certaldo mostra serenità e analizza in maniera lucida la gara:

Il monito rimane comunque quello di regalare, al più presto, una grande soddisfazione a tutto il popolo napoletano:

La Scudetto, secondo Spalletti, rappresenterà qualcosa di estremamente positivo per tutti quelli che amano questo sport:

E poi c'è da dire che è vero che non andiamo fortissimo, ma pareggiando andiamo ancora ad avvicinare il traguardo. Questo vuol dire che le difficoltà che subiamo sono comunque inferiori a quelle delle rivali".

Sul grande goal realizzato da Dia

Siamo stati un po' ingenui. Lui una volta che è venuto via, bisogna andarci ad affrontarlo con più cattiveria. Però ha trovato un grande angolo, non è stato facile".

L'approccio ai prossimi impegni:

Noi non andiamo a fare calcoli. Ci si riallena in maniera seria andando a vedere ciò che si può fare meglio. Questo pareggio ha determinato comunque un guadagno sulle inseguitrici, ma noi non si abbassa di un millimetro la voglia ci prepararsi bene".