Spalletti: "Il Milan mi voleva, l'Inter ha scelto di continuare a pagarmi"

Prima che Stefano Pioli assumesse la guida tecnica del , Paolo Maldini e Zvonimir Boban pensarono a Luciano Spalletti che poi alla fine non firmò con i rossoneri, consentendo ai tifosi dell' di fare un bel sospiro di sollievo per un 'tradimento' che non sarebbe stato accettato di buon grado.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

A distanza di qualche mese da quelle voci insistenti, l'allenatore toscano ha rotto il silenzio e ha parlato proprio di quei giorni movimentati che lo videro vicino al ritorno in panchina dopo l'addio ai nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni a margine degli Italian Sport Awards riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

Prima di sciogliere le riserve sul futuro, Spalletti vuole ponderare per bene ogni scelta che risulterà decisiva per il prosieguo della carriera.

"Se sono pronto per un'altra esperienza? Fosse stato per me io non avrei smesso. Ora è facile guardare al futuro. Quello di cui ho bisogno è un'altra sfida come quelle con , e Inter. In pratica dove ci si doveva rimboccare le maniche per riuscire a risolvere situazioni complicate".