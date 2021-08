Spalletti chiarisce: "Petagna? Il timore è che non usandolo si stufi"

L'allenatore del Napoli al termine della sfida contro il Genoa: "Siamo tra le prime sette. Petagna padrone del suo destino".

Il Napoli vola a punteggio pieno dopo due gare di Serie A: dopo il successo contro il Venezia, gli azzurri vincono anche contro il Genoa grazie alla rete negli ultimi minuti di Petagna.

Proprio riguardo l'attaccante dato in uscita nelle ultime ore, Luciano Spalletti a DAZN ha provato a chiarire la situazione.

"Petagna? Ha quelle caratteristiche lì: è bello chiaro come calciatore. E' uno da palla addosso e da chiusura d'azione in area di rigore. E' chiaro che ogni tanto gli hanno preferito altri giocatori perché abbiamo tanta qualità lì davanti. Il timore è quello che poi non usandolo si stufi un po' e questa per me è una cosa che va chiarita con lui".

Chiacchierato e vicino a un'altra della Serie A: ma alla chiamata Petagna ha risposto presente.

"Oggi prima della partita, visto che ci sono discorsi che possa anche andare, perché con il mercato aperto e con i giocatori bravi questa possibilità esiste sempre, quando gli ho chiesto 'ma se ho bisogno che ti metta dentro?' la risposta è stata "stia tranquillo mister che io faccio quello che devo fare", nonostante sia chiacchierato.E infatti poi lo ha fatto perché ci ha dato una mano pesante oggi".

Dopo il goal Spalletti sembra avergli quasi detto "Tu resti qua", ma l'allenatore azzurro, nel post-partita, ha spiegato bene cosa può accadere.

"Se resta? Ne parleremo insieme: è lui che deve essere padrone delle sue volontà. Noi tenteremo di fare quel che c'è da fare, tenento conto di quel che ha detto la società che deve rientrare nel monte ingaggi".

Punteggio pieno, come detto, per il Napoli, che si candida a un posto importante in questa stagione di Serie A.