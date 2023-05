Spalletti criptico sul futuro: "Tutto definito, si fanno dei ragionamenti e si arrivano a delle conclusioni"

Il tecnico del Napoli ha parlato al termine della gara contro l'Inter riguardo la prossima stagione: rimarrà in azzurro o andrà via?

Il Napoli batte anche l'Inter, completando l'en-plein. Nel 2022/2023, infatti, la formazione partenopea ha battuto tutte e 19 le squadre che si sono parate davanti nel campionato di Serie A. 3-1 alla formazione di Inzaghi e nuovi sorrisi al Maradona in vista delle ultime due giornate di campionato.

Anche in vista di un futuro di cui si parla tantissimo negli ultimi giorni, che vede Spalletti in bilico tra la permanenza e l'addio dopo la vittoria dello storico Scudetto. Nonostante le voci e le criptiche dichiarazioni di De Laurentiis ("Non voglio tarpare le ali"), il tecnico del Napoli non sembra intenzionato a lasciare i Campioni d'Italia.

"Futuro? Non sto aspettando niente: è tutto definito, c'è soltanto da dirlo. Abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare, ma è tutto definito. Da quella cena che si fece, è tutto apposto".

Al termine della gara contro l'Inter, Spalletti, come già fatto in conferenza stampa alla vigilia, ribadisce come sia stato tutto definito: la decisione sul futuro è presa, ma quale sarà?

"Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni" ha ribatido Spalletti in conferenza stampa post Inter. "È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perchè c'è da esibire questo spettacolo tutte le volte.

Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritta. Non è che ci sia piovuta addosso".

Parole che secondo molti rappresentano l'addio al Napoli dal prossimo giugno e che per altri porteranno invece Spalletti a continuare la sua carriera come allenatore del team partenopeo. In attesa di ufficialità.