Spalletti sull'infortunio di Osimhen: "Dispiace non averlo, Simeone e Raspadori i sostituti"

Spalletti lancia Simeone e Raspadori dopo il ko di Osimhen, poi avverte il Napoli: "Con lo Spezia come contro il Liverpool".

Dopo la spettacolare vittoria in Champions col Liverpool, che ha fatto il paio col blitz dell'Olimpico in casa della Lazio, il Napoli di Luciano Spalletti si appresta a ricevere lo Spezia in uno degli anticipi del sabato della sesta giornata di Serie A.

L'allenatore di Certaldo, in conferenza stampa, ha parlato alla vigilia del match contro i liguri soffermandosi soprattutto sull'infortunio di Victor Osimhen.

"E' stata diramata una nota, mi attengo a quello. Mi spiace non averlo a disposizione ma è una cosa che può capitare, abbiamo calciatori altrettanto forti che possono sostituirlo. Simeone e Raspadori, sono loro. Deciderò domani, stanno bene entrambi".

Guai a sottovalutare lo Spezia a fronte dell'exploit compiuto contro i Reds.

"Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell'avversario, ma vincere e conquistare i 3 punti al di là di questo".

"Bisogna portare a casa questa vittoria, poi altri ragionamenti si faranno dopo. Non voglio gettare acqua sul fuoco per nascondere qualcosa, le potenzialità sono molte, ma mi sforzo a dire che ci vogliono carattere e disponibilità nel cambiare il colore delle maglie dagli occhi dei calciatori. Se domattina quando si alzeranno vedranno ancora rosso, sarà sbagliato. Lo Spezia avrà le maglie bianche ed un atteggiamento differente, quindi servirà qualità nell'adattamento alla partita e ad un clima che sicuramente sarà diverso".

Infine una parentesi sui rigoristi, tema riguardo cui Spalletti - dopo l'alternanza Zielinski-Osimhen vista in Napoli-Liverpool - prova a fare chiarezza.

"Va bene che si mettano d'accordo tra loro su chi li tira, ma è importante che si consideri il momento emozionale della partita. Osimhen, i rigori, in passato li ha saputi tirare e ha fatto anche goal. Ad ogni modo, anche Raspadori e Simeone sanno calciarli molto bene".

