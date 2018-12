SPAL-Udinese, le formazioni ufficiali: Petagna e Opoku titolari, fuori Antenucci

Floccari insieme a Petagna nella SPAL, Valoti e Fares titolari. Nell'Udinese c'è Lasgna con Pussetto, De Paul a centrocampo.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Udinese:

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Valoti, Missiroli; Floccari, Petagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; D'Alessandro, Fofana, De Paul, Mandragora, Stryger; Pussetto, Lasagna

Si gioca per la salvezza in quel di Ferrara. SPAL e Udinese hanno la possibilità di staccarsi dalla zona calda vincendo la sfida post-natalizia, contro una diretta concorrente per la salvezza. Dopo la sconfitta del Bologna,del resto, il terzultimo posto è più distante.

Semplici sceglie a sorpresa Floccari e non Antenucci come compagno d'attacco di Petagna. Tra i pali Gomis, con Bonifazi e Fares terzini. Centrali Cionek e Felipe, mentre a centrocampo ci sono Valoti e Schiattarella come interni e Lazzari-Missiroli sulle fasce.

Nicola opta per Musso in porta, con Nuytinck, Troost-Ekong e Opoku in difesa. Sulle fasce di centrocampo spazio da titolari per Stryger-Larsen e D'Alessandro. De Paul al centro con Fofana e Mandragora, Pussetto compagno di Lasagna in attacco.