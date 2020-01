SPAL, ora è ufficiale: torna Bonifazi dal Torino

La SPAL ha ufficializzato il ritorno di Kevin Bonifazi dal Torino: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Contratto fino al 2024.

La fa il colpo Kevin Bonifazi: ora è ufficiale. Il difensore ex under 21 dell' torna per la terza volta a vestire la maglia del club estense, lasciando definitivamente il .

L'operazione si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto con una cifra che dovrebbe avvicinarsi ai 12 milioni di euro. Contratto fino al 2024 per il classe 1996.

"SPAL srl comunica di aver acquisito dal Torino Fc a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive di Kevin Bonifazi. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancazzurra fino al 30 giugno 2024. SPAL esprime grande soddisfazione per il ritorno a Ferrara del difensore che inizia così la terza esperienza in biancazzurro dopo aver contribuito da protagonista, con 47 presenze e 5 gol, alla salvezza nella scorsa stagione di serie A ed alla storica vittoria del campionato di serie B 2016/2017. Bonifazi ha scelto la maglia numero 41. Bentornato Kevin!"

Bonifazi aveva già giocato con la SPAL nelle stagioni 2016/17 in Serie B e nella scorsa in . Poi il ritorno in granata, soltanto 7 presenze. Ora il terzo ritorno alla Spal, con cui punta alla salvezza.