SPAL-Modena ad alta tensione: Diaw espulso dopo una mano sul collo di Esposito

Davide Diaw espulso nel primo tempo di SPAL-Modena: mano sul collo di Salvatore Esposito dopo un acceso diverbio.

Non può di certo essere definita tranquilla la partita valida per la quindicesima giornata di Serie B tra SPAL e Modena, portata a casa dai 'Canarini' al termine di quella che ha assunto tutti i tratti di una battaglia, non solo dal punto di vista delle occasioni create.

L'episodio incriminato è accaduto al 35' del primo tempo quando, sul risultato di 0-0, l'arbitro Miele ha estratto il cartellino rosso diretto ai danni di Davide Diaw, protagonista di un battibecco abbastanza acceso con Salvatore Esposito.

Dopo una caduta sospetta nell'area della SPAL in seguito ad un incrocio con Meccariello, Diaw è venuto a contatto con Esposito che lo ha prontamente 'invitato' a rialzarsi: un vero e proprio guanto di sfida secondo l'attaccante, che ha reagito in maniera veemente mettendo la mano destra sul collo dell'avversario.

Esposito è rimasto a terra qualche secondo, per poi rialzarsi quando la sanzione era ormai già stata comminata a Diaw, non perfetto sotto l'aspetto disciplinare: in questa stagione ha già accumulato anche ben sei ammonizioni, saltando la trasferta di Pisa per scontare un turno di squalifica.

Il tecnico del Modena, Attilio Tesser, ai microfoni di 'Sky Sport' ha tirato le orecchie al suo giocatore, criticandone un comportamento che su un campo da calcio non dovrebbe mai vedersi.

"Non gestiremo la faccenda in privato, ma domattina in allenamento davanti a tutta la squadra. Ha sbagliato, cose come questa non possono accadere in un derby e su un campo da calcio. Diaw comunque ha chiesto scusa a tutti".