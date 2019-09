SPAL-Lazio, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic e Correa in panchina

Simone Inzaghi cambia a centrocampo e in attacco: dentro Parolo e Caicedo. Nella SPAL, confermata la coppia offensiva Di Francesco-Petagna.

Queste le formazioni ufficiali di e :

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

SPAL confermata per 8/11 rispetto alla formazione che ha perso negli ultimi secondi a : la coppia d'attacco è sempre formata da Di Francesco e Petagna, ma in difesa c'è Tomovic per Felipe, a centrocampo Murgia per Valoti e sull'out sinistro Reca per Igor.

Grandi novità anche nella Lazio, dove le indiscrezioni della vigilia vengono confermate: Milinkovic-Savic e Correa partono dalla panchina e, al loro posto, Inzaghi punta su Parolo e Caicedo. In difesa c'è Patric, che ha dunque vinto il ballottaggio con Vavro per rimpiazzare Luiz Felipe.