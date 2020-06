SPAL-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Fares, Olsen tra i pali

La SPAL riparte dal 4-3-3 con D'Alessandro e Strefezza ai lati di Petagna, mentre il Cagliari ritrova il Brasiliano in attacco con Simeone.

La corsa salvezza della riparte dal , che gioca la sua seconda partita post Coronavirus dopo quella contro il , persa 2-1 sabato sera. Ecco le formazioni ufficiali.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D'Alessandro.

L'articolo prosegue qui sotto

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Ionita, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone.

Altre squadre

Gli emiliani si schierano con il 4-3-3, con Strefezza e D'Alessandro sulle corsie offensive ai lati di bomber Petagna. A centrocampo Castro e Valoti ai lati di Valdifiori, difesa con Sala che va a sinistra, Cionek a destra e Vicari-Bonifazi in mezzo. Letica tra i pali, come annunciato da Di Biagio.

Novità in porta anhce per il Cagliari: Olsen sostituisce Cragno che va in panchina. Difesa a tre con Walukiewicz al posto di capitan Ceppitelli, Klavan in mezzo e Pisacane a completare. Mattiello e Pellegrini larghi, Nandez e Rog sono gli interni con Ionita riferimento. Joao Pedro torna dalla squalifica e spalleggia Simeone in attacco.