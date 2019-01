SPAL-Bologna 1-1: Palacio e Kurtic, parità nel derby

Bologna raggiunto dalla SPAL: dopo il vantaggio di Palacio, ci ha pensato Kurtic a rimettere le cose a posto per i ferraresi.

Termina in parità perfetta il derby emiliano tra SPAL e Bologna: a Palacio ha risposto Kurtic, autentica bestia nera dei rossoblù. Un punto a testa che non cambia la situazione: entrambe restano in piena zona calda e la sensazione è che dovranno lottare fino all'ultimo per la salvezza.

Il mercato sembra aver fatto bene ai felsinei, improvvisamente più determinati e brillanti rispetto alle tante uscite negative che hanno determinato una classifica negativa. Il nuovo arrivato Viviano deve faticare per sventare gli ottimi tentativi di Palacio e Soriano, ma nulla può sul destro telecomandato del 'Trenza', al secondo goal in campionato. La risposta della SPAL è targata Antenucci: Skorupski deve superarsi sul primo palo per evitare il pareggio.

Il capitano ferrarese trova il goal al 52': dopo un lungo consulto con la sala VAR, l'arbitro Fabbri annulla per posizione di fuorigioco di Petagna, leggermente in avanti rispetto alla linea difensiva prima del tocco per il compagno. Passano una manciata di minuti e il pareggio arriva, stavolta per davvero: merito di Kurtic che anticipa Antenucci e trova il jolly di testa, replicando la rete realizzata all'andata. Ospiti pericolosi sempre con Soriano e, soprattutto, con Palacio: l'incornata dell'argentino è alta di poco. Danilo salva sulla linea un goal praticamente fatto di Orsolini. Il finale è convulso ma non succede più nulla: derby da X.

I GOAL

24' PALACIO 0-1 - 'El Trenza' arriva fino al limite dell'area della SPAL per poi sparare di destro una traiettoria maligna che supera Viviano.

63' KURTIC 1-1 - Lazzari disegna un cross perfetto per lo sloveno che, in terzo tempo, anticipa anche Antenucci trovando il quarto sigillo personale di questo campionato.

IL TABELLINO

SPAL-BOLOGNA 1-1

Marcatori: 24' Palacio (B), 63' Kurtic (S)

SPAL (3-5-2): Viviano 6,5; Bonifazi 5,5, Vicari 5,5, Felipe 6; Lazzari 6,5 (84' Cionek sv), Kurtic 7, Valdifiori 6 (80' Schiattarella sv), Missiroli 5,5, Fares 5,5; Antenucci 6,5, Petagna 5,5 (88' Paloschi sv). Allenatore: Semplici.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Calabresi 5,5, Danilo 6,5, Helander 5,5, Dijks 6; Poli 5,5 (78' Svanberg 6), Pulgar 5,5, Soriano 6; Orsolini 5,5 (78' Santander 6), Palacio 7, Sansone 6. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Soriano (B), Valdifiori (S), Helander (B), Pulgar (B), Cionek (S)

Espulsi: nessuno