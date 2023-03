Spagna-Norvegia da sogno per Joselu: doppietta in un minuto all'esordio

La punta dell'Espanyol realizza una doppietta all'esordio con la Spagna tra l'84' e l'85': primo goal arrivato 147 secondi dopo l'ingresso in campo.

E' iniziata col piede giusto l'avventura della Spagna alle qualificazioni per Euro 2024: a Malaga le 'Furie Rosse' di de la Fuente hanno regolato la Norvegia con un secco 3-0, matassa sbrogliata però soltanto nei minuti finali.

Di Dani Olmo la rete in apertura, con gli scandinavi a divorarsi il pari con Sorloth all'80', un minuto prima dell'ingresso in campo di Joselu: 33 anni da compiere lunedì, l'attaccante dell'Espanyol si è fatto un bellissimo regalo di compleanno mettendo in cassaforte i tre punti con una doppietta alla prima apparizione con la maglia della 'Roja'.

Gli sono bastati 147 secondi per timbrare il primo sigillo, arrivato grazie ad un colpo di testa propiziato da un preciso assist di Fabian Ruiz; nel giro di un minuto ecco addirittura la seconda marcatura, al termine di un'azione prolungata conclusa con un tocco a porta quasi spalancata.

Una notte magica per Joselu, esattamente a 25 anni di distanza da un altro esordio griffato con una doppietta: il 25 marzo 1998 toccò a Fernando Morientes, schierato nell'undici titolare dall'allora c.t. Javier Clemente nel 4-0 rifilato alla Svezia in un'amichevole di preparazione ai Mondiali francesi.

Joselu non è nuovo a prime volte da ricordare: ai tempi del Real Madrid, infatti, il 21 maggio 2011 sostituì Karim Benzema all'85' di una sfida casalinga con l'Almeria, realizzando l'8-1 finale in favore dei 'Blancos' di José Mourinho.