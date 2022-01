La domanda di film e serie tv legate al calcio cresce. Non solo prettamente incentrate su immagini di gioco, ma spesso solamente a proposito della vita, difficile prima ed agiata poi, dei suoi protagonisti. In più, tutto quello che gravita attorno ad esso, e alle persone di cui spesso si parla. Come Georgina Rodriguez.

Celeberrima nel mondo del pallone per essere la compagna di Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United ed ex di Juventus e Real Madrid, la 28enne argentina ha visto la propria vita stravolta dopo l'incontro con il fuoriclasse lusitano. Proprio di questo parla la serie tv sulla sua vita.

QUANDO ESCE LA SERIE SU GEORGINA RODRIGUEZ?

La serie è stata pubblicata il 27 gennaio 2022, giorno del compleanno dell'influencer argentina. 'Soy Georgina' è un racconto in sei episodi. E' presente una sola stagione, ma non è detto che in futuro non possa esserci anche un proseguo della stessa, con una seconda.

DOVE VEDERE LA DOCU-SERIE SU GEORGINA?

La serie sulla vita della 28enne Georgina Rodriguez, che tratta l'incontro con Cristiano Ronaldo e il suo mondo da modella, influencer e madre a contatto con il mondo del calcio durante il periodo dei due a Torino, è disponibile in streaming su Netflix.

EPISODI E CHI COSA PARLA LA DOCU-SERIE

La serie 'Soy Georgina' racconta in termini documentaristici come la sua vita sia completamente cambiata dopo l'incontro con Cristiano Ronaldo. Da lì è divenuta una delle influencer più famose del pianeta. Nei sei episodi è spesso presente, come ovvio, anche l'attaccante portoghese e il suo nuovo mondo con l'argentina al suo fianco.

Compagna di Ronaldo dal 2016 e moglie dal 2019, Georgina Rodriguez è anche la madre di Alana Martina, nata nel 2017. Nella serie si percorre il suo passato, ma anche il periodo a Torino e il trasferimento al Manchester United dopo l'addio del marito alla Juventus.

Nello specifico gli episodi della serie sono: