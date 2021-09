Southgate risponde a Bonucci: "La finale è stata un pareggio"

Il Ct dell'Inghilterra risponde a Bonucci che aveva citato le parole di Rice come stimolo per l'Italia: "Forse le hanno usate per caricarsi".

Italia-Inghilterra non è ancora finita. Sono passati ormai quasi tre mesi dalla finale di Euro 2020 che ha incoronato gli Azzurri ma le punzecchiature da una parte e dall'altra continuano ancora oggi. Stavolta è toccato a Soutghate, CT dell'Inghilterra, replicare all'intervista rilasciata da Leonardo Bonucci secondo il quale le parole di Rice alla vigilia della finale avrebbero caricato l'Italia. "Non sapevo nulla di questa storia fino a ieri. Credo che devi sempre pensare a ciò che dici pubblicamente perché può essere usato come stimolo dal tuo avversario. Lo abbiamo fatto anche noi in passato e ci è servito. A volte certe cose, prese fuori contesto, sembrano più provocatorie di quanto lo siano. Se fosse così sono sicuro che Rice ha imparato la lezione". Il commissario tecnico inglese però poi sottolinea come non sia stato questo a decidere l'esito della partita tra Inghilterra e Italia. "Dobbiamo essere abbastanza esperti da capire che forse gli italiani avrebbero usato quelle parole per caricarsi. Ma la partita è stata un pareggio, dobbiamo ricordare che è stata un pareggio. Anche se hanno meritato di vincere il trofeo non credo che questo sia stato decisivo". Ma quali erano state le parole pronunciate da Rice che avrebbero caricato gli Azzurri? A spiegarlo, come detto, è stato Bonucci a 'The Athletic'. "Rice diceva che l'Inghilterra era 10 volte più motivata a vincere di noi... beh, sono il tipo di errori che fanno i giovani giocatori. Non lo dici. Non dovresti mai dire che vuoi qualcosa più di qualcun altro o che sei migliore di qualcun altro. Dovresti sempre metterti allo stesso livello del tuo avversario, mantenere un profilo basso e colpire al momento giusto".