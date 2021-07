Southgate cade ancora ai rigori: "Siamo devastati"

Il ct inglese fa i complimenti ai suoi ragazzi e all'Italia: "E' stata straordinaria, i miei possono andare via da Wembley a testa alta".

L'Inghilterra è una squadra giovane, avrà tante opportunità di rifarsi, a cominciare dal Mondiale in Qatar. A guidarla, a meno di sorprese, ci sarà Southgate, il tecnico del Tre Leoni che deve nuovamente fare i conti con una gara degli Europei persa ai rigori. Da giocatore, da mister.

Nel 1996 fu lui a sbagliare il penalty decisivo in semifinale contro la Germania, ora sono i suoi gioielli a cancellare il sogno, nuovamente in casa, in terra inglese. Dura da digerire, davanti al proprio pubblico, davanti ad un popolo ancora ancorato ad un solo trofeo, il Mondiale del 1996.

A fine gara Southgate è distrutto:

"Siamo devastati da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto".

Southgate non può che ringraziare i suoi ragazzi:

"Hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione".

Il ct inglese si prende la responsabilità dei rigori:

"Li abbiamo provati in allenamento, è una mia decisione, i rigori si segnano o sbagliano. Abbiamo tirato coi migliori rigoristi in campo. I rigoristi in campo alla fine? Abbiamo fatto questi cambi perché li avevamo già preventivati. I ragazzi possono andar via stasera da Wembley a testa alta". I complimenti, doverosi, all'italia: "E' dura, siamo arrivati vicini. Queste opportunità sono rare ma anche la Nazionale azzurra è stata straordinaria. Hanno tenuto la palla meglio di noi, sono stati bravi dietro a fermarci sempre".

La festa deve attendere: