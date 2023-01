Southampton-Manchester City 2-0: 'Citizens' eliminati dalla Carabao Cup

Mara e Djenepo firmano l'impresa del Southampton, in semifinale di Carabao Cup a discapito di un brutto Manchester City.

Il Southampton compie l'impresa in Carabao Cup: l'ultima forza della Premier League elimina un Manchester City apparso piuttosto svogliato, e vola in semifinale dove affronterà il Newcastle. Nell'altro penultimo atto, il Manchester United sfiderà il Nottingham Forest.

Ai 'Saints' basta un ottimo primo tempo per prevalere: ad aprire le marcature ci pensa Mara, servito dall'ex Torino Lyanco dopo un errore in uscita degli avversari. Cinque minuti più tardi è già 2-0: lo sigla Djenepo con un pallonetto delizioso dai 30 metri che beffa Ortega, vistosamente fuori dai pali.

Guardiola le prova tutte nella ripresa, inserendo anche De Bruyne e Haaland: la sostanza non cambia di molto e, anzi, è il Southampton a trovare di nuovo il goal con Adams, fermato in posizione di fuorigioco.

Tra i biancorossi c'è spazio anche per l'esordio del nuovo acquisto Orsic nel finale, caratterizzato da un brivido che non provoca alcun cambiamento: il sogno in Carabao Cup dei ragazzi di Jones può continuare.

IL TABELLINO

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 2-0

Marcatori: 23' Mara, 28' Djenepo

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Bazunu; Lyanco, Caleta-Car, Salisu, Walker-Peters; Lavia (62' Elyounoussi), Diallo; Djenepo (57' Perraud), Ward-Prowse, Armstrong (83' Orsic); Mara (62' Adams). All. Jones

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ortega; Cancelo, Walker (46' Akanji), Laporte, Gomez (46' Aké); Palmer (46' De Bruyne), Phillips (63' Rodri), Gündoğan; Foden, Alvarez, Grealish (56' Haaland). All. Guardiola

Arbitro: Bankes

Ammoniti: Lavia (S), Diallo (S)

Espulsi: nessuno