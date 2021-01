Soumaoro torna in Serie A: l'ex Genoa va al Bologna in prestito

Adama Soumaoro sta per diventare del Bologna: visite mediche in giornata, l'ex Genoa torna in Italia dal Lille in prestito con diritto di riscatto.

Il regala un rinforzo in difesa a Sinisa Mihajlovic. Fatta per Adama Soumaoro, centrale di proprietà del già transitato in .

Il difensore francese, classe '92, nella passata stagione ha indossato la maglia del nella seconda - tormentata - metà del 2019/2020: 8 presenze e un goal, rifilato proprio ai felsinei.

Il Bologna ora sta per riportarlo in : 'Sky' spiega come in giornata siano previste le visite mediche, a coronamento di un'operazione conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Soumaoro andrà ad aumentare le soluzioni in retroguardia per gli emiliani, dodicesimi in classifica e reduci dal 2-2 interno con l' .