Sottil nuovo allenatore dell'Udinese? Si cerca l'intesa

Dopo un decennio ad allenare nelle serie inferiori, l'ex giocatore dell'Udinese può lavorare per la prima volta in A come tecnico.

Da Gotti a Cioffi. Da Cioffi a? Si vedrà. Dopo la salvezza raggiunta, infatti, il tecnico con cui l'Udinese ha chiuso il 2021/2022 non proseguirà in bianconero. Ora, in Friuli, potrebbe sbarcare Andrea Sottil, nel mirino del club per la prossima annata al via a metà agosto.

Secondo Sky Sport, infatti, c'è anche il padre di Riccardo Sottil, giocatore della Fiorentina, nella rosa dei possibili sostituti di Cioffi che comprende anche Paolo Zanetti e Filippo Inzaghi. Attualmente sotto contratto con l'Ascoli fino al 2023, squadra fermatasi ai playoff di Serie B dopo l'ottimo campionato, può approdare alla Dacia Arena.

I contatti tra Sottil e Udinese sono iniziati e giovedì e le parti sono al lavoro per cercare l'intesa. Si tratterebbe di un ritorno vent'anni dopo la sua era da calciatore in bianconero, viste le 115 presenze messe insieme tra il 1999 e il 2003 con la formazione friulana.

Andrea Sottil non ha mai allenato in Serie A. Nel primo decennio da tecnico ha lavorato in cinque categorie, dalla B con Ascoli e Pescara nelle ultime stagioni, alla C (Siracusa, Gubbio, Paganese, Livorno e Catania). Per il classe 1974 anche una stagione nella vecchia Lega Pro di Seconda Divisione con il Cuneo e in D alla guida del Siracusa.

In carriera sono state due le promozioni ottenute, con il Livorno dalla C alla B e con il Siracusa dalla D alla Lega Pro. Il sesto posto con l'Ascoli nell'annata appena conclusa è il suo maggior risultato come allenatore. Ora, però, la possibilità di ottenere la A per la prima volta, dopo un decennio di attesa.

Come giocano le squadre di Sottil? Principalmente con il 4-3-1-2 a rombo, nell'ultima stagione interpretata al meglio da Tsadjout, Dionisi, Maistro e Bidaoui in maglia Ascoli. Per alcuni di loro può arrivare la chiamata dalla Serie A. Una riunione con altri colori bianconeri addosso in estate? Si vedrà.