Sottil al Cagliari: ufficiale l'arrivo in attacco per Di Francesco

Il giovane esterno d'attacco arriva al Cagliari: "Non mi aspettavo questa accoglienza, Pellegrini mi aveva detto che è una piazza calda".

Riccardo Sottil è un giocatore del . Arriva in prestito dalla fino al 2021, pronto a mettersi in mostra nel 4-3-3 del nuovo mister rossoblù Di Francesco e brillare come uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Atterrato a Cagliari nella mattinata di giovedì, Sottil ha svolto visite mediche e firmato con il Cagliari fino alla prossima estate:

"Bellissima accoglienza, non me l'aspettavo. Luca Pellegrini mi aveva detto che questa piazza è molto calda, non vedo l'ora di unirmi ai compagni e al mister".

Cresciuto tra le giovanili di , e Fiorentina, esterno sinistro figlio d'arte, Sottil ha esordito in con i viola nel 2018/2019 prima di farsi le ossa con il in Serie B. Tornato in viola ha spesso giocato da titolare nella passata stagione, deciso ora a prendersi la scena nella massima serie.

Di Francesco l'ha voluto fortemente come ala sinistra, Sottil si giocherà le sue carte da titolare duellando con Pereiro. Attualmente l'ex è infortunato, con il giovane che potrebbe partire titolare già nella prima giornata contro il così da convincere il nuovo tecnico del Cagliari ad utilizzarlo con continuità.

Altre squadre

Sottil si unisce ai rinforzi Zappa e Marin. Il prossimo acquisto dovrebbe invece essere Godin, colpo a costo zero dall' : l'esperto ex idolo dell' , sarà l'acquisto a sorpresa di Giulini per provare ad ottenere qualcosa in più rispetto alla salvezza. Niente da fare invece per il ritorno di Nainggolan, pronto a rimanere in nerazzurro.