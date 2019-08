Sorteggio gironi Champions League: fasce e diretta tv streaming

Sorteggio Champions League 2019/20, tutte le informazioni: dove vederlo in tv e streaming.

La 2019/2020 entrerà nel vivo giovedì 29 agosto con il sorteggio della fase a gironi, che si terrà a Montecarlo alle ore 18.

Come nella scorsa stagione, saranno quattro le squadre italiane partecipanti: , , e , qualificate direttamente alla fase a gironi in virtù della formula in vigore dalla scorsa annata.

In totale le squadre che prenderanno parte alla fase a gironi saranno 32, suddivise in quattro fasce che genereranno la composizione di ogni gruppo: i raggruppamenti saranno formati da una squadra per fascia.

Di seguito tutte le informazioni sulle fasce su come seguire il sorteggio della fase a gironi di Champions in diretta e .

FASCE SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

Soltanto la prima fascia è già definitiva, mentre le altre saranno completate al termine dei playoff:

PRIMA FASCIA : , , Juventus, , , , (vincitrice Champions League), (vincitrice )

: , , Juventus, , , , (vincitrice Champions League), (vincitrice ) SECONDA FASCIA : , , , Napoli, Donetsk, , , *

: , , , Napoli, Donetsk, , , * TERZA FASCIA : , Red Bull , , , Inter, , Mosca*

: , Red Bull , , , Inter, , Mosca* QUARTA FASCIA: , , RB , , Atalanta,

Lione e potrebbero scalare nella fascia inferiore al termine dei playoff in caso di qualificazione, rispettivamente, di e Bruges.

FASCE ITALIANE SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

Le squadre italiane saranno perfettamente divise tra le quattro fasce al sorteggio dei gironi di Champions. La suddivisione è definitiva e non subirà variazioni nemmeno al termine dei preliminari.

JUVENTUS : prima fascia

: prima fascia NAPOLI : seconda fascia

: seconda fascia INTER : terza fascia

: terza fascia ATALANTA: quarta fascia

Ricordiamo l'unica restrizione prevista dal sorteggio per la fase a gironi: non potranno essere inserire in uno stesso gruppo squadre della stessa nazione, per cui sono da escludere gli incroci tra squadre italiane.

DOVE VEDERE SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League si terrà giovedì 29 agosto a Montecarlo alle ore 18 e sarà visibile in diretta tv su:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45)

Sport 24, canale 200 (diretta dalle 17.45) Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 17.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Da agosto la programmazione di Eurosport è disponibile anche su DAZN. Il sorteggio sarà dunque visibile in diretta streaming entrando su DAZN e selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora in tv'. Infine c'è la possibilità di seguire il sorteggio in streaming anche tramite il sito ufficiale Uefa.com.

