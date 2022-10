Sorteggio Euro Under 21: Italia nel girone D con Norvegia, Svizzera e Francia

Sorteggiati a Bucarest i gironi degli Europei Under 21 in programma in Romania e in Georgia nel 2023: azzurrini con Norvegia, Svizzera e Francia.

Si sono svolti i sorteggi della fase a gironi di Europei Under 21 che si svolgeranno in Romania e Georgia dal 21 giugno all'8 luglio del 2023. L'Italia - che partiva dalla seconda fascia al momento dell'estrazione - è stata inserita nel gruppo D insieme a Norvegia, Svizzera e Francia. Gli azzurrini hanno raggiunto la fase finale della rassegna continentale superando senza grossi patemi il girone di qualificazione. Inseriti nel raggruppamento F, i ragazzi guidati da Paolo Nicolato hanno chiuso davanti al primo posto da imbattuti collezionando ben sette vittorie e tre pareggi. Un ruolino di marcia che ha relegato alle spalle dell'Italia nell'ordine Irlanda, Svezia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. A completare il quadro delle sedici squadre che prenderanno parte alla fase finale del torneo ci sono anche gli altri tre gironi sorteggiati: nel gruppo A sono state inserite Georgia, Portogallo, Belgio e Olanda. Nel B si sfideranno Romania, Spagna, Ucraina e Croazia. E infine nel gruppo C toccherà a Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Israele. Nella propria storia, la Nazionale Under 21 ha vinto per cinque il titolo europeo di categoria: il primo successo nel 1992, poi i trionfi nel 1994, nel 1996 e nel 2000, prima dell'ultimo alloro datato 2004. Di seguito, la composizione completa dei gironi della fase finale degli Europei Under 21. Girone A: Georgia, Portogallo, Belgio e Olanda Girone B: Romania, Spagna, Ucraina e Croazia Girone C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania e Israele Girone D: Norvegia, Svizzera, Francia, Italia Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Coppa Italia 22/23: il quadro del secondo turno

Serie A, la programmazione tv tra Sky e DAZN

Date, partite e orari: il calendario della Serie A