Sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026? Data e orario, squadre, fasce e dove vederlo in diretta tv e streaming

La Coppa del Mondo 2026 si preannuncia come uno dei tornei più significativi nella storia del calcio. Con un format ampliato a 48 squadre e partite disputate in più paesi ospitanti, il mondo intero guarderà con attenzione la competizione iridata.

Considerando Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno ottenuto il pass di diritto, in totale sono 42 le nazionali che hanno già conquistato la qualificazione, mentre mancano le ultime 6, che usciranno dai playoff.

L'attenzione ora si sta spostando anche sul sorteggio dei Mondiali e sui possibili avversari.

GOAL sviscera tutte le informazioni relative al sorteggio dei Mondiali 2026, compresi i dettagli su tempi, luogo e dove seguirlo.

Dove si terrà il sorteggio dei Mondiali 2026?

Il sorteggio della fase a gironi della Coppa del Mondo si terrà presso l'iconico John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, D.C.

Quando si terrà il sorteggio dei Mondiali 2026?

Data: 5 dicembre 2025 Ora: 18:00 italiane Luogo: Kennedy Center, Washington D.C.

Il sorteggio dei Mondiali 2026 avrà inizio alle ore 18:00 italiane di venerdì 5 dicembre 2025.

Come guardare il sorteggio dei Mondiali 2026 - Canali TV e dirette streaming

Il sorteggio dei Mondiali 2026 potrà essere seguito in diretta streaming online in tutto il mondo sul sito ufficiale della FIFA, sul canale YouTube della FIFA e tramite alcune emittenti internazionali selezionate.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go e DAZN.

Il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali sarà trasmesso su Sky Sport, nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

L'evento sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW, utilizzando Sky Go, sul sito ufficiale della FIFA e sul canale YouTube della FIFA.

Sorteggio dei gironi della fase a gironi dei Mondiali 2026

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 Fascia 4 Stati Uniti (D1) Croazia Norvegia Giordania Canada (B1) Marocco Panama Capo Verde Messico (A1) Colombia Egitto Ghana Spagna Uruguay Algeria Curaçao Argentina Svizzera Scozia Haiti Francia Giappone Paraguay Nuova Zelanda Inghilterra Senegal Tunisia Vincitori degli spareggi UEFA Brasile Iran Costa d'Avorio Vincitori degli spareggi UEFA Portogallo Corea del Sud Uzbekistan Vincitori degli spareggi UEFA Olanda Ecuador Qatar Vincitori degli spareggi UEFA Belgio Austria Arabia Saudita Vincitori degli spareggi IC Germania Australia Sudafrica Vincitori degli spareggi IC

Il sorteggio per la prima Coppa del Mondo a 48 squadre utilizzerà quattro urne, ciascuna contenente 12 squadre.

Il gruppo 1 sarà composto dalle tre nazioni ospitanti (Stati Uniti, Canada e Messico), che saranno preassegnate rispettivamente ai gruppi D1, B1 e A1, secondo il calendario delle partite pubblicato lo scorso anno. Inoltre, il gruppo 1 includerà le prime nove squadre classificate dalla FIFA.

I gruppi da 2 a 4 comprenderanno le successive 36 squadre qualificate in base alla loro classifica FIFA. Questi gruppi includeranno anche dei posti riservati alle sei squadre la cui qualificazione deve ancora essere confermata.

Al momento del sorteggio saranno note 42 delle 48 squadre partecipanti. I restanti sei posti saranno determinati attraverso gli spareggi in programma nel marzo 2026.

Quando si svolgeranno i Mondiali 2026?

La Coppa del Mondo 2026 si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Di seguito è possibile consultare il calendario completo delle partite.

Turno Giornata Data Fase a gironi Giornata 1 11 giugno - 17 giugno 2026 Giornata 2 18 giugno - 23 giugno 2026 Terza giornata 24 giugno - 27 giugno 2026 Fase a eliminazione diretta Ottavi di finale 28 giugno - 3 luglio 2026 Ottavi di finale 4 luglio - 7 luglio 2026 Quarti di finale 9 luglio - 11 luglio 2026 Semifinali 14 luglio - 15 luglio 2026 Finale per il terzo posto 18 luglio 2026 Finale 19 luglio 2026

La partita inaugurale è prevista per l'11 giugno 2026 all'Estadio Azteca di Città del Messico.

La finale si terrà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey (area metropolitana di New York).