Il prestito di Frabotta al Lecce è durato appena due mesi. Il difensore di proprietà della Juventus si trasferisce con la stessa formula al Frosinone.

Termina dopo due mesi scarsi l'avventura di Gianluca Frabotta con il Lecce: la società salentina lo aveva prelevato in prestito con diritto di riscatto (e controriscatto in favore dei bianconeri) dalla Juventus lo scorso 27 giugno, ma ora la situazione si è completamente ribaltata.

Frabotta non è mai sceso in campo con la maglia giallorossa nei primi cinque impegni stagionali tra campionato e Coppa Italia, restando al contempo seduto in panchina contro Cittadella, Inter e Sassuolo.

Zero minuti all'attivo e nuovo trasferimento in prestito, questa volta in Serie B al Frosinone, con il placet della Juventus ad autorizzare l'operazione.

La soluzione ideale per il classe 1999 che, dalla stagione in cui Andrea Pirlo gli diede una certa fiducia tra i titolari della Juventus, non ha più giocato con regolarità, frenato da continui guai fisici che hanno rallentato il suo processo di crescita.

Il Lecce, dal canto suo, ha sostituito Frabotta con l'arrivo di Giuseppe Pezzella dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte dei salentini.

Chissà che, in un contesto con pressioni decisamente minori e più gestibili, Frabotta non riesca a tornare il talento promettente che aveva stregato Pirlo all'ombra della Mole Antonelliana.