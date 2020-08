Sorpresa a Barcellona: Larsson sarà l'assistente di Koeman

Il nuovo tecnico del Barcellona ha scelto l'ex idolo svedese per la nuova avventura blaugrana: per Larsson esperienze da allenatore in patria.

Partiti Setien ed Abidal, il sta pian piano rivoluzionando staff tecnico e dirigenziale. Ufficializzato Koeman come nuovo allenatore, nella giornata odierna la società blaugrana ha confermato l'arrivo di Alfred Schreuder e sopratutto una vecchia conoscenza come Henrik Larsson.

Leggenda svedese, capace di segnare 500 goal in carriera, Larsson ha militato nel Barcellona tra il 2004 e il 2006 come protagonista, ma come pedina importante utilizzabile dalla panchina: in blaugrana ha vinto una Champions, segnando 22 goal totali.

Appese le scarpette al chiodo nel 2008 con il suo vecchio Helsingborg, Larsson ha cominciato la carriera da allenatore e vice, guidando diverse squadre svedesi, nonchè proprio la squadra del suo paese di cui è idolo eterno. Ora, però, la grande opportunità alle spalle di Koeman.

Koeman e Larsson no si sono mai incontrati a Barcellona, ma bensì al : dal 1995 al 1997 hanno giocato in terra olandese e l'attuale capo allenatore dei blaugrana si è ricordato di quel vecchio amico ora con una buona esperienza come mister.