Sondaggio del Manchester City per Bonucci: offerta rispedita al mittente

Il Manchester City ha fatto un sondaggio per Leonardo Bonucci. Il difensore, ha declinato l'offerta, prefendo restare alla Juventus.

Non si può parlare di vera e propria trattativa, ma il sondaggio c’è stato. Il , dopo i tentativi già fatti in passato, è tornato a bussare alla porta di Leonardo Bonucci.

Secondo quanto riportato da Sky, il club inglese ha individuato proprio nel centrale bianconero l’elemento giusto per rafforzare il suo reparto di difesa, ma lo stesso Bonucci ha deciso di rifiutare l’offerta perché convinto di voler continuare la sua avventura alla .

Il difensore, che è da anni una delle colonne della compagine bianconera, vuole essere uno dei grandi protagonisti del nuovo ciclo Pirlo ed il suo rifiuto è stato così rapido che non c’è stato il tempo materiale anche solo per provare ad intavolare una trattativa.

Il futuro immediato di Bonucci quindi non sarà in ma all’ombra della Mole e con la Juventus inseguirà quindi quello che per il club bianconero sarebbe il decimo Scudetto consecutivo.