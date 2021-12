Sollievo in casa Juventus: nessuna lesione muscolare per Dybala

Dopo l'infortunio patito contro il Venezia, Paulo Dybala si è recato al J-Medical nella mattinata di lunedì per sottoporsi agli esami strumentali atti ad evidenziare l'entità del anno di natura muscolare rimediato al 'Penzo'.

#Juventus: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #Dybala hanno escluso lesioni muscolari e, pertanto, le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno 🇦🇷⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 13, 2021

Il calciatore della Juventus può tirare un sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto il 10 argentino non hanno riscontrato lesioni muscolari, di conseguenza le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

Una buona notizia per Massimiliano Allegri che, in attesa di quantificare i tempi di recupero, può finalmente scongiurare lo spettro di un lungo stop per il suo attaccante.