Solbakken alla Roma: oggi l'arrivo in città e la firma fino al 2027

L'attaccante norvegese sbarcherà a Fiumicino alle ore 13.50 e metterà nero su bianco l'accordo che lo legherà alla Roma fino al 2027.

Il giorno è arrivato. Ola Solbakken si appresta a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Roma. Il primo rinforzo da regalare a José Mourinho in vista della seconda parte di stagione che vedrà i giallorossi impegnati sul triplo fronte: campionato, Coppa Italia e Europa League.

Secondo quanto riferito da 'Il Tempo', l'attaccante norvegese sbarcherà oggi nella Capitale e il suo atterraggio a Fiumicino è atteso per il primo pomeriggio, precisamente alle ore 13.50.

Il contratto che lo lega al Bodø/Glimt scadrà il prossimo 31 dicembre e ciò ha consentito al classe 1998 di guardarsi intorno in cerca di nuova soluzione per il futuro. Un futuro pronto a tingersi di giallorosso.

Il calciatore che nella stagione 2021/22 ha affrontato la sua prossima squadra per ben tre volte in Conference League - segnandole un goal all'andata e due al ritorno - chiude ufficialmente la sua esperienza in patria.

Il suo triennio al Bodø/Glimt si conclude con un bottino di 91 partite, 20 goal e 24 assist oltre a due campionati di Norvegia infilati in bacheca.