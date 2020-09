Sokratis al Napoli? De Laurentiis apre: "Ci stiamo lavorando"

Il difensore dell'Arsenal ha giocato con Gattuso nel 2011, anno in cui il Milan ha vinto lo Scudetto: ora può tornare in Italia con gli azzurri.

Koulibaly via, in arrivo Sōkratīs Papastathopoulos. O almeno, questo è il primo obiettivo del per la difesa in vista della possibile cessione del centrale senegalese in Premier League, precisamente al . Dopo anni, il difensore greco può tornare in .

A parlare di Sokratis ci ha pensato lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha fatto anche il punto sulla cessione di Allan e sul resto dei giocatori in uscita dalla formazione azzurra, che qualche settimana ha ufficializzato l'arrivo di Osimhen.

Arrivare a Sokratis per il Napoli non sarà comunque semplice:

"Ci stiamo lavorando, stiamo vedendo. Il mercato in uscita è tutta una risata. Nel mondo del calcio le palle si gonfiano a dismisura, sembra che tu stia parlando con delle persone che sembrano semplici ricattatori".

Classe 1988, in scadenza con l' nel 2021, Sokratis ha vinto lo Scudetto con il nel 2011 condividendo lo spogliatoio con l'attuale mister azzurro, Gattuso. I due si ritroverebbero a Napoli, con il greco che porterebbe la sua esperienza maturata in Europa nelle ultime annate.

Senesi e Matvienko sono alternative più lontane, proprio per l'unione tra Sokratis e Gattuso e la volontà del giocatore di lasciare l'Arsenal davanti ad una buona possibilità. Tornare in dopo aver vestito le maglie di e appunto Milan, non sarebbe certo un problema per lui, il contrario.

ufficialmente aperto ovunque e trattative sempre più serrate per poter partire al meglio il prossimo 18 settembre, nella cui prima giornata il Napoli affronterà il .