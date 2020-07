Il sogno di Radrizzani per il Leeds: "A gennaio ci ho provato con Ibrahimovic, volevo Conte"

Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds, rivela i contatti per Ibrahimovic: "Ma ora è troppo tardi, il calcio inglese ha un'altra intensità".

Il è finalmente tornato in Premier League e ora sogna in grande. Il proprietario del club, Andrea Radrizzani, intervistato da 'Sky Sport' ha infatti confessato di avere avvicinato due pezzi da novanta come Antonio Conte e Zlatan Ibrahimovic .

I contatti con l'attuale tecnico nerazzurro risalgono al periodo del suo anno sabbatico dopo il divorzio col .

"Diciamo che ho fatto ad Antonio una mezza battuta, anche un po' seria parlandogli di super bonus in caso di promozione. Ero convito che i suoi metodi avrebbero portato la squadra nella massima serie, ma Antonio era ancora impegnato e ha l'obiettivo di stare in club importanti".

Un gentile rifiuto come quello di Zlatan Ibrahimovic, che lo scorso gennaio ha preferito tornare al piuttosto che firmare col Leeds.

"Abbiamo provato a gennaio, poi ha scelto di venire a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, l’intensità del calcio inglese è diversa".

Il sogno adesso si chiama quindi Edinson Cavani , libero di trovarsi una nuova squadra dopo la scadenza del contratto col .