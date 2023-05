Smalling vicino al rinnovo con la Roma: l'agente è in Italia per definire gli ultimi dettagli

L'agente del difensore inglese è arrivato in Italia per limare gli ultimi dettagli del contratto: Smalling si legherà alla Roma fino al 2025.

Il matrimonio tra Chris Smalling e la Roma è destinato a proseguire. Il centrale inglese, approdato in giallorosso il 5 ottobre 2020 vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Una deadline che ha spinto i vertici societari a muoversi in maniera tempestiva per definire il prolungamento dell'accordo con l'ex Manchester United, destinato a legare il proprio futuro alla della società capitolina.

Secondo quanto riferito da 'Sky', l'agente del calciatore è sbarcato proprio in queste ore in Italia per incontrare il club romanista e fare il punto di una situazione che ormai punta verso la proverbiale fumata bianca.

Tra il classe 1989 e la Roma l'intesa è pressoché totale, ma il blitz nel Belpaese del rappresentante del calciatore è evidentemente mirato alla definizione degli ultimi dettagli che precederanno le firme ufficiali: Smalling metterà nero su bianco un accordo di durata biennale.

Morale della favola, l'attuale numero 6 della Roma sarà giallorosso fino al termine della stagione 2024/25, ossia all'alba dei 36 anni. Dall'ottobre del 2020, Smalling ha giocato 138 partite ufficiali con la maglia della Roma. Numeri destinati ad essere aggiornati nel prossimo biennio.