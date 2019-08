Slimani va al Monaco: accordo con il Leicester per il prestito

Dopo Ben Yedder, il Monaco prende un altro centravanti: è fatta per l'arrivo di Islam Slimani dal Leicester. Falcao verso il Galatasaray.

Zero punti nelle prime due giornate di , con 6 reti al passivo e nessuna all'attivo. Un avvio di stagione pessimo che ha convinto il a tornare nuovamente sul mercato per portarsi a casa un altro centravanti. E il centravanti sta arrivando: Islam Slimani.

Secondo 'France Football', l'accordo con il è stato trovato sulla base di un prestito secco. Proprio quella formula che aveva impedito che il matrimonio si celebrasse nel gennaio del 2018, quando le Foxes avevano preteso di cedere Slimani a titolo definitivo. Salvo poi prestarlo al e da lì in , al Fenerbahçe.

Slimani è reduce da una Coppa d'Africa vinta con la propria nazionale, l' . E conosce bene il tecnico del Monaco Leonardo Jardim: proprio da lui, infatti, è stato lanciato nel grande calcio ai tempi dello , guadagnandosi qualche anno dopo la chiamata del Leicester.

L'arrivo di Slimani segue a ruota quello di Wissam Ben Yedder, acquistato dal in cambio di 40 milioni di euro. L'ennesimo indizio che conferma come l'addio di Radamel Falcao in direzione sia ormai quasi definito.