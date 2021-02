Sliding doors Kjaer: il Palermo lo soffiò all'Inter nel 2008

Nel 2008, Rino Foschi andò di persona in Danimarca a trattare l'acquisto di Kjaer. Alzò la posta per battere la concorrenza dell'Inter.

Oggi è un punto cardine del Milan di Stefano Pioli che lotta per lo Scudetto, ma in passato la storia italiana di Simon Kjaer poteva cambiare radicalmente, con un passaggio all'altra sponda del Naviglio, ovvero all'Inter.

Ma facciamo un passo indietro. Come raccontato da Gianluca Di Marzio in 'Grand Hotel Calciomercato', Simon Kjaer esplose nel 2008, quando giocava nel Midtjylland, in Danimarca. L'anno prima aveva anche svolto un provino per il Real Madrid, ma quell'anno gli osservatori di tutto il mondo lo osservarono nel torneo di Viareggio.

Il Palermo fu una delle squadre che cominciò ad attenzionarlo maggiormente. Il direttore sportivo Rino Foschi se ne innamorò e si mise in testa di portarlo in Sicilia a tutti i costi. Andò di persona a trattare con il Midtjylland il Danimarca, sciroppandosi un viaggio di 2900 chilometri da Palermo a Herning.

"Sono stato due giorni a trattare con i presidenti del club, da due milioni di euro ne volevano quattro. C'era l'Inter su di lui, è stata un'operazione fatta velocemente".

Foschi alzò la posta in palio e si assicurò il difensore centrale danese, che infatti cominciò a giocare nel Palermo nell'estate del 2008. Tredici anni dopo è un giocatore chiave del Milan, ma in passato il suo nome stava per essere legato all'Inter.