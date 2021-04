Sky - Superlega sospesa: decisivo il dietrofront delle inglesi

Il passo indietro delle squadre inglesi ha portato alla sospensione improvvisa del progetto Superlega.

Dalla sicurezza totale alla discesa verticale. In poche ore il progetto Superlega è collassato su sè stesso. Proteste vibranti da parte di allenatori e giocatori, di club, governi e tifosi. Una rivoluzione che ha portato il Manchester City prima e le altre inglesi poi a uscire dal nuovo torneo. Ora sospeso.

Secondo Sky, infatti, la Superlega è stata infatti bloccata dall'organizzazione stessa in seguito agli addii di Arsenal, Tottenham, Liverpool e Manchester United, che nella serata di martedì hanno ufficializzato di aver cambiato idea a tal riguardo, preferendo fare un passo indietro.

Se le big inglesi (è attesa l'ufficialità del Chelsea, che ritarda nel suo comunicato in virtù della sfida di Premier League contro il Brighton giocata nelle stesse ore) hanno lasciato la Superlega, non hanno per ora fatto altrettanto le tre italiane e le tre spagnole, ma Atletico Madrid, Barcellona e Milan starebbero per comunicare anch'esse l'addio.

Per questo motivo, con poche squadre decise a continuare, la Superlega non potrebbe andare avanti. Del resto, nonostante la possibilità di invitare alcune squadre oltre a quelle originariamente fondatrici, quasi tutte le maggiori big del calcio sono ormai fuori, mentre PSG, Bayern ed Ajax, tra le altre, non erano neanche originariamente previste.

A breve il servizio completo