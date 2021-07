Sky Sport - Milan, idea Tadic: piace il gioiello dell'Ajax, contatti con l'entourage

Il club rossonero starebbe pensando a Dusan Tadic per rinforzare la trequarti: contatti con l'entourage, nei prossimi giorni possibili sviluppi.

Il Milan guarda oltre: dopo il mancato rinnovo di Hakan Çalhanoğlu, che si è accasato dall'altra parte di Milano, all'Inter, il club rossonero starebbe pensando a un nuovo profilo per la trequarti, capace di offrire tecnica, fantasia e pericolosità in avanti.

Il nome nuovo, secondo quanto riportato da Sky Sport, è quello di Dusan Tadic, giocatore serbo classe '88, all'Ajax dal 2018: il profilo è tra i più interessanti e conosciuti della squadra olandese, di cui è anche capitano. Nella passata stagione, 22 goal e 26 assist in 51 presenze tra Eredivisie, coppa di lega, Champions League e Europa League.

Tra le sue prestazioni più famose, sicuramente quella al Bernabeu nell'1-4 che consentì ai lancieri di eliminare il Real Madrid nel marzo del 2019, in una stagione in cui segnerà 38 reti in 56 presenze (con 23 assist): mancinno educatissimo, il Milan proverà a portarlo in Italia nelle prossime settimane.

Per ora ci sarebbero stati solo contatti tra il club e l'entourage del giocatore, che si sarebbe mostrato aperto al trasferimento: bisognerà chiaramente parlare con l'Ajax e comprendere le reali possibilità di una trattativa che, se concretizzata, rappresenterebbe un sicuro colpo per la società rossonera.