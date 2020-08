Sky Sport - La decisione dell'Inter: non entrerà nella corsa per Messi

I nerazzurri non hanno intenzione di puntare sull'argentino, che potrebbe lasciare il Barcellona nelle prossime settimane.

L' non entrerà nella corsa per provare a prendere Lionel Messi. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', i nerazzurri non hanno intenzione di inseguire il fuoriclasse argentino, che oggi ha comunicato al di voler andare via.

I nerazzurri sono accostati da tempo al numero 10 blaugrana, ancora di più dopo che il papà di Leo ha preso casa a Milano, spostando la dirigenza e la cassaforte di famiglia.

Per ora, dunque, le intenzioni del club meneghino non sarebbero quelle di dare l'assalto a Messi. Il sogno rimarrà tale ancora per un po'.